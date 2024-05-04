ريال مدريد يحسم اللقب.. ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة من جيرونا

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإسباني بعد حسم ريال مدريد اللقب بشكل رسمي، عقب خسارة برشلونة من جيرونا.

ومنح فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، لغريمه ريال مدريد بشكل رسمي، بعد الخسارة من جيرونا، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، ليصل إلى اللقب رقم 100 في تاريخه.

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وافتتح برشلونة أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق أندرياس كريستنسن، وبعد دقيقة تعادل جيرونا بتوقيع أرتيم دوفبيك.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي، هدف النادي الكتالوني الثاني في الدقيقة 45+1، عن طريق ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، عاد جيرونا بريمونتادا مثيرة، حيث أحرز بورتو، هدف التعادل في شباك برشلونة في الدقيقة 65، وبعد دقيقتين أضاف ميجيل جوتيريز، هدف التقدم.

واختتم أهداف جيرونا، اللاعب بورتو في الدقيقة 74.

ترتيب الدوري الإسباني

1- ريال مدريد- 87 نقطة

2- جيرونا- 74.

3- برشلونة- 73.

4- أتليتكو مدريد- 64.

5- أتلتيك بيلباو- 61 .

6- ريال سوسيداد- 54 .

7- ريال بيتيس- 49 .

8- فالنسيا- 47.

9- فياريال- 45 .

10- خيتافي- 43 .

11- أوساسونا- 39 .

12- ديبورتيفو ألافيس- 38 .

13- إشبيلية- 38 .

14- لاس بالماس- 37 نقطة.

15- رايو فاييكانو- 34 .

16- ريال مايوركا- 32 نقطة.

17- سلتا فيجو- 31 .

18- قادش- 26 .

19- غرناطة- 21 نقطة.

20- ألميريا- 14.