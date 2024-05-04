بعد أكثر من عام.. متولي يعود للتهديف مع الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل مدافع النادي الأهلي، محمود متولي، الهدف الثاني للمارد الأحمر في مرمى الجونة.

وبعد هذا الهدف، كسر متولي صيامه التهديفي بعد أكثر من عام، حيث كانت آخر مرة سجل فيها المدافع الدولي في مباراة فاركو بموسم 2022/23 بالدوري المصري الممتاز. وفقا لموقع ترانسفير ماركت

وانضم متولي للأهلي في موسم 2019/20 قادما من الإسماعيلي، في صفقة بلغت قيمتها 820 ألف دولار.

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