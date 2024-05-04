لأول مرة في تاريخه.. علي معلول يرتدي شارة القيادة مع الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ارتدى الظهير الأيسر للنادي الأهلي، علي معلول، شارة القيادة مع الأهلي أمام الجونة.

واستلم معول الشارة من كريم نيدفيد بعد خروجه ومشاركة أكرم توفيق بدلا منه في الدقيقة 60، لأول مرة منذ انضمامه للأهلي.

وانضم معلول للمارد الأحمر في موسم 2016/17 قادما من الصفاقسي التونسي، في صفقة بلغت قيمتها 730 ألف دولار.

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