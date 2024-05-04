أول لاعب.. هالاند يحقق رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سجل مهاجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، 4 أهداف في مواجهة ولفرهامبتون الجارية الآن.

وبهذا العدد من الأهداف، وصل هالاند لـ 25 هدفا، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 25 هدفا فأكثر خلال أول موسمين له.

وفي الموسم الماضي سجل المهاجم النرويجي 36 هدفا مع مانشستر سيتي في الدوري.

وانضم هالاند للسيتي في موسم 2022/23 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

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