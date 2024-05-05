محمد فضل : كولر يقوم بتدوير مثالي للاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد فضل نجم النادي الأهلي السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يجهز بشكل مميز لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناةdmc : الروتيشن يجب أن يتم بذكاء ومع الاطمئنان على نتيجة المباراة وإراحة بعض العناصر الهامة لإدخار مجهودها للنهائي.

وأشار إلى أن ضغط مباريات الدوري بسبب اجهاد كبير وبالتالي لابد أن يتم تدارك هذا الأمر وكذلك منح الفرصة لبقية العناصر لكي تكتسب حساسية اللعب.

وأضاف : هناك كارثة في ملف ڤيتوريا للأسف نخسر جميع القضايا الدولية لأن هناك قصور في هذا الأمر .. اتحاد الكرة عليه أن يحصل على استشارة وزارة الشباب والرياضة لأنها الجهة الإدارية المنوط بها التحقيق في الأمر .. هناك أمور مضحكة في ملف لجنة فض المنازعات كما يحدث في أزمة تاكيس جونياس التي تم احالتها اللجنة والتي لم تكن موجودة من الأساس.