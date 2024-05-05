حمد إبراهيم: مازال لدى الإسماعيلي الأفضل ليقدمه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي أن الفوز على فاركو في الدوري الممتاز، خطوة هامة ولكن لازال لدينا الأفضل لنقدمه.

أضاف في تصريحات تلفزيونية: نحتاج للفوز في مباراتين بشكل متتالي لإراحة اللاعبين نفسيا ووقتها سيقدمون مستوى سوف يسعد جماهير الإسماعيلي.

وواصل: النقطة 33 أو 35، هي النقطة التي تجعلنا مطمئنين في جدول ترتيب الدوري.

وفاز الإسماعيلي على فاركو بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما في الأسبوع الواحد والعشرين من الدوري الممتاز.

أشرف خضر: حققنا فوز مهم أمام فاركو.. وجماهير الدراويش تساندنا بشكل كبير

عبر أشرف خضر، نجم النادي الإسماعيلي السابق عن سعادته بالفوز في مباراة اليوم أمام فاركو بثنائية خلال مواجهات الدوري المحلي.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا هاما بهدفين دون رد على فريق فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة 21 بمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقال أشرف خضر في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "فوز اليوم هو نتاج لمجهود كبير من اللاعبين ومجلس الإدارة والمدير الفني، ونحمد ربنا على المكسب والـ 3 نقاط".

وتابع: "هناك لاعبين مواليد 2006 شاركوا مع الإسماعيلي خلال مباريات الدوري الماضية، والفريق قادم من فترة صعبة خلال المواسم الماضية، ولكن الحال تحسن بشكل كبير في الموسم الحالي، مقارنة بالخمس مواسم السابقة".

وأكمل: "جمهور الإسماعيلي يساندنا ويعلمون حجم الجهد المبذول، وكنا نستحق نقاط أكثر من ذلك، ولكن الحمد لله على النتائج".