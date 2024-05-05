مجدي عبد الغني يستعرض أزمة نادي بنها بسبب اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج ملعب الشمس أن نادي بنها برئاسة مصبح الكحيلي ، من حقه أن يتظلم علي قرار لجنة المسابقات بشأن موقفه من لاعب البلاستيك.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامجه:" نادي بنها له نقاط لدي اتحاد الكرة بسبب مشاركة لاعب البلاستيك الغير قانونية، ولكن اتحاد الكرة رفض احتجاج نادي بنها بحجة أن الاحتجاج تم بعد 48 ساعة.

وقال مصبح الكحيلي رئيس نادي بنها فى تصريحات خاصة لبرنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا لا أفهم سر رفض اتحاد الكرة إعطاء حق نادي بنها، بسبب المشاركة الغير قانونية للاعب البلاستيك، علي الرغم أن ذلك تم لنادي البداري رغم تقديم التظلم بعد أشهر من الواقعة.