الامارات | «نوتابل سبيتش» بشعار «غودولفين» بطل الـ «2000 غينيز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج المهر «نوتابل سبيتش» بشعار فريق «غودولفين» العالمي، وإشراف المدرب شارلي أبلبي، بطلاً لسباق «2000 غينيز» الإنجليزي الكلاسيكي العريق، المخصص لخيول الفئة الأولى (غروب 1)، لمسافة 1600 متر عشبي، أمس، ويُعدُّ الشوط الرئيس ضمن ثاني أيام مهرجان الـ«غينيز» المقام على مضمار «نيوماركت» البريطاني.

وسجل المهر غير المهزوم «نوتابل سبيتش» انتصاره الرابع في سباقات الخيل العالمية، والأول له على صعيد سباقات «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، كما بات ثاني جواد في تاريخ سباق «2000 غينيز» ينجح في الإعلان عن نفسه بطلاً في السباق الكلاسيكي خلال مشاركته الأولى على المضامير الشعبية، بعدما كانت جميع مشاركاته السابقة على الأرضيات الاصطناعية.

وواصلت خيول الإمارات تألقها في ثاني أيام المهرجان، بعدما تمكّن الجواد «ليبرتي لين»، المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كارل بيك، وقيادة الفارس كليفورد لي، من الفوز بلقب سباق «وليام هيك سوفولك ستيكس» المخصص لخيول فئة «التكافؤ»، وامتد لمسافة 1800 متر عشبي.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة المهر «نوتابل سبيتش» للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى من عمر الشوط الرئيس، بالبقاء على مقربة من خيول المقدمة، قبل إطلاق العنان له في 200 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية، و21 جزءاً من الثانية، بفارق طول ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني المهر «روزاليون»، بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب ريتشارد هانون، وقيادة الفارس شون ليفي.