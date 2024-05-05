الزمالك وديربي إنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تقام اليوم الأحد 5 مايو 2024، عدد من المباريات الهامة، حيث تستأنف مواجهات الدوري الإنجليزي والإيطالي والمصري والإسباني.
ويسعى الزمالك للفوز بمؤجلاته من أجل مواصلة رحلة الفوز بالدوري المصري، بينما يلاقي ليفربول نظيره توتنهام في ديربي إنجليزي خاص.
مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
تشيلسي ضد وست هام - 4 عصرا - beIN SPORTS 1
برايتون ضد أستون فيلا - 4 عصرا - beIN SPORTS 2
ليفربول ضد توتنهام - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1
الزمالك ضد سموحة - 7 مساء - ON TIME SPORTS 1
البنك الأهلي ضد إنبي - 7 مساء - ON TIME SPORTS 2
ريال بيتيس ضد أوساسونا - 3 عصرا - beIN SPORTS 3
فياريال ضد سيلتا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
فالنسيا ضد ألافيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
إشبيلية ضد غرناطة - 10 مساء - beIN SPORTS 3
فيورنتينا ضد فيرونا - 4 عصرا - SSC
ميلان ضد جنوى - 7 مساء - SSC
روما ضد يوفنتوس - 9.45 مساء - SSC
الدوري الألماني
فرانكفورت ضد ليفركوزن - 6.30 مساء - beIN SPORTS 4
ماينز ضد هايدينهايم - 8.30 مساء - beIN SPORTS 5