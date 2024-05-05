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الزمالك وديربي إنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الأحد 5 مايو 2024، عدد من المباريات الهامة، حيث تستأنف مواجهات والإيطالي والمصري والإسباني.

ويسعى الزمالك للفوز بمؤجلاته من أجل مواصلة رحلة الفوز بالدوري المصري، بينما يلاقي نظيره توتنهام في ديربي إنجليزي خاص.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

ضد وست هام - 4 عصرا - beIN SPORTS 1
برايتون ضد أستون فيلا - 4 عصرا - beIN SPORTS 2
ليفربول ضد توتنهام - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

الزمالك ضد سموحة - 7 مساء - ON TIME SPORTS 1
البنك الأهلي ضد إنبي - 7 مساء - ON TIME SPORTS 2

ريال بيتيس ضد أوساسونا - 3 عصرا - beIN SPORTS 3
فياريال ضد سيلتا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3
فالنسيا ضد ألافيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3
إشبيلية ضد غرناطة - 10 مساء - beIN SPORTS 3

فيورنتينا ضد فيرونا - 4 عصرا - SSC
ميلان ضد جنوى - 7 مساء - SSC
روما ضد يوفنتوس - 9.45 مساء - SSC

الدوري الألماني

فرانكفورت ضد ليفركوزن - 6.30 مساء - beIN SPORTS 4
ماينز ضد هايدينهايم - 8.30 مساء - beIN SPORTS 5

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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