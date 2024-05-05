الزمالك وديربي إنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام اليوم الأحد 5 مايو 2024، عدد من المباريات الهامة، حيث تستأنف مواجهات الدوري الإنجليزي والإيطالي والمصري والإسباني.

ويسعى الزمالك للفوز بمؤجلاته من أجل مواصلة رحلة الفوز بالدوري المصري، بينما يلاقي ليفربول نظيره توتنهام في ديربي إنجليزي خاص.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد وست هام - 4 عصرا - beIN SPORTS 1

برايتون ضد أستون فيلا - 4 عصرا - beIN SPORTS 2

ليفربول ضد توتنهام - 6.30 مساء - beIN SPORTS 1

الدوري المصري

الزمالك ضد سموحة - 7 مساء - ON TIME SPORTS 1

البنك الأهلي ضد إنبي - 7 مساء - ON TIME SPORTS 2

الدوري الإسباني

ريال بيتيس ضد أوساسونا - 3 عصرا - beIN SPORTS 3

فياريال ضد سيلتا - 5.15 مساء - beIN SPORTS 3

فالنسيا ضد ألافيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS 3

إشبيلية ضد غرناطة - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد فيرونا - 4 عصرا - SSC

ميلان ضد جنوى - 7 مساء - SSC

روما ضد يوفنتوس - 9.45 مساء - SSC

الدوري الألماني

فرانكفورت ضد ليفركوزن - 6.30 مساء - beIN SPORTS 4

ماينز ضد هايدينهايم - 8.30 مساء - beIN SPORTS 5