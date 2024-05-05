ميسي يواصل تحطيم أرقامه القياسية ويقود إنتر ميامي لفوز عريض بالدوري الأمريكي

ياسر رشاد - القاهرة - قاد الارجنتين ليونيل ميسي لاعب انتر ميامي ، فريقه للفوز على نظيره نيويورك ريدز بول بسداسية مقابل هدفين خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لحساب مواجهات الدوري الامريكي.

وحملت سداسية الفريق الأمريكي إنتر ميامي كل من ماتيس روخاس الذي سجل هدفين أحدهما بصناعة ميسي والذي تألق وسجل هدف آخر ثم صنع بقية الاهداف التي حملت توقيع لويس سواريز ، لتشهد المباراه تسجيل ميسي هدف وصناعته خمس اهداف.

على صعيد متصل أعلنت رابطة الدوري الأمريكي، عبر بيان رسمي، تتويج ميسي بجائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أبريل الماضي بعد مشاركته في 4 مباريات بالدوري الأمريكي ، بمجموع 315 دقيقة.

وساهم ميسي في 10 أهداف، سجل 6 منها وصنع 4 .