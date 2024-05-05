العهد اللبنانى ضد مارينرز الأسترالي بنهائي كأس الاتحاد الآسيوي.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم الأحد مباراة نهائي كأس الاتحاد الأسيوى والتي تجمع بين العهد اللبنانى ومارينرز الأسترالي على ملعب السلطان قابوس في عمان.

وتنطلق مباراة العهد اللبناني ومارينز الأسترالي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وكان من المقرر أقامة اللقاء على ستاد كربلاء في العراق وهو الملعب الذي اختاره العهد اللبناني كبديل عن اللعب في لبنان، قبل ان يحرمه الاتحاد الاسيوي من هذه الافضلية، ويقرر نقل المواجهة إلى عُمان بعدما رفض الاستراليين اللعب في العراق.

وكان فريق العهد اللبناني قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الأسيوي بعد الفوز على النهضة العماني بنتيجة 3-2 في مباراتي الذهاب والإياب بينما تأهل مارينز الإسترالي إلى النهائي بعد الفوز أبديش عطا القرجيزي بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

ويسعى فريق العهد اللبناني إلى تكرار إنجاز عام 2019 عندما توج بلقب البطولة ليصبح الفريق اللبناني الوحيد الذي حقق اللقب .