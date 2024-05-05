وزير الرياضة يتفقد معسكر نزل الشباب بمدينة الطور

ياسر رشاد - القاهرة - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، بجولة تفقدية في معسكر نزل الشباب بمدينة طور سيناء، وذلك تمهيدا لإفتتاحه خلال الفترة المقبلة.

حيث تفقد السيد الوزير سير العملية الإنشائية في المشروع، وشدد على ضرورة الانتهاء من مختلف مكونات المشروع في الوقت المحدد، وبأعلى جودة بما يتلاءم مع قيمته داخل محافظة جنوب سيناء.

مؤكداً على حرص القيادة السياسية على دعم الشباب وإتاحة مختلف الخدمات لهم، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين الشباب فى شتي المجالات

وشدد وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير للمعسكرات الشبابية والتي تعمل على صقل مهارات الشباب، بالإضافة إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.

صبحي: مجموعة من الخدمات المتكاملة النشء والشباب الرياضية والترفيهية

واضاف وزير الشباب والرياضة، ان الخطة التي قامت بوضعها الوزارة لتطوير وانشاء كافة المنشات الشبابية والرياضة على مستوي المحافظة، يتم متابعتها بشكل دقيق ومستمر، للتاكيد على أهمية تقديم افضل الخدمات للشباب المصري في جميع محافظات الجمهورية، واستغلال الطاقات الكبيرة لدي الشباب والتي ستعود عليهم وعلى المجتمع المصري بالنفع، من اجل دفع عملية النهوض بالوطن.

واختتم صبحي حديثه مؤكداً على ان المعسكر سيكون نقطة تحول في مدينة طور سيناء، حيث سيكون مركزا هاما لاستقطاب الشباب واقامة مختلف الفعاليات ليس فقط في مدينة الطور ولكنه سيكون قبلة للشباب من المدن والمحافظات المختلفة لما له من بنية تحتية وتجهيزات تؤهله لذلك.

ويتكون المعسكر من مباني اجتماعية وإدارية وملاعب وخيام كشفية ومساحات خضراء وغيرها العديد من المرافق التى تساعد على تقديم الخدمات المتكاملة النشء والشباب فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية والتنموية بوحه عام

