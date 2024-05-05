محمد صلاح يعود لقيادة ليفربول أمام توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - إستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً مساء اليوم الأحد على توتنهام هوتسبير في قمة مواجهات الجولة 36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد تشكيلة الريدز الأساسية لمواجهة السبيرز عودة النجم المصري محمد صلاح بعد إنتهاء الأزمة التي نشبت بينه وبين يورجن كلوب خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة الماضية امام وستهام والتي شهدت تواجد صلاح على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرسون – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب البريمييرليج وفي رصيده 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن آرسنال متصدر جدول الترتيب.

ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 60 نقطة بعد 34 مباراة لعبها الفريق حتى الآن.

موعد مباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة توتنهام وليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة توتنهام وليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر قنوات بين سبورتس.