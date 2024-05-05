منتخب الناشئين يطير إلى تونس للمشاركة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - سافر منتخب مصر للتنس للناشئين تحت 14 عاما إلى تونس استعدادا للمشاركة في التصفيات الأفريقية للفرق المؤهلة لكأس العالم و التي يتنطلق غدا الإثنين وتستمر حتى يوم ١١ مايو الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر للناشئين كل من:

إبراهيم رامي ومحمد عاطف و يوسف موريد، بقيادة عماد شكري المدير الفني.

بينما ضمت قائمة منتخب مصر للناشئات كل من:

كنزي عبد العزيز و فاطيما جمال الدين ونور اشرف الملط

بقيادة علياء فخري المدير الفني.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 16 عاما قد حقق مؤخرا لقب البطولة الأفريقية بجدارة للعام الثانى على التوالى والتى أقيمت منافساتها بالجزائر.

وحقق الفراعنة الواعدين بقيادة المدرب القدير مينا ناصر الدرع العام للبطولة بعد فوز كل من اياد رضا بذهبية فردى الناشئين ورهف مصطفى فردى الناشئات واياد رضا وسيف سميح ذهبية زوجى الناشئين وجودى طويلة مركز ثالث فردى ناشئات وجودى طويلة ورهف مصطفى مركز ثالث زوجى ناشئات .

قدم ناشئو وناشئات المنتخب المصرى اداءا مميزا للغاية فى المنافسات تحت قيادة المدرب مينا ناصر الذى نجح فى قيادة الفريق للتتويج باللقب الافريقى مرتين متتاليتين الاولى 2023 والثانية 2024 .

وواصل التنس المصرى بتلك النتيجة تحقيق الإنجازات على كافة المستويات كبار وناشئين فى ظل مجلس الإدارة الحالى برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى.