ختام ناجح للمرحله الاولى من التصفيات المؤهله لمنتخب شباب التايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت مساء أمس فعاليات المرحله الاولى من التصفيات المؤهله لتدريبات منتخب الشباب تحت 17 عاما والتي اقيمت على مدار يومين.

شهدت التصفيات في يومها الأول إجراء منافسات البنين بإقامة 10 موازين تأهل منها لاعبتان في كل وزن الي المرحلة الثانية بإجمالي مشاركة 418 لاعب لاعبة .

وشهدت منافسات اليوم الثاني إقامة 10 موازين بنات بمشاركه 200 لاعبة يمثلون 60 نادي و هيئه رياضية أقيمت علي 4 ملاعب ليتأهل لاعبتان من كل وزن الي المرحلة الثانية التي ستجري فعالياتها في شهر يونيو المقبل علي أن تختتم التصفيات بالمرحلة الثالثة والنهائية في شهر يوليو المقبل لتحديد عدد اللاعبين المنضمين الي تدريبات منتخب الشباب تحت 17 سنة استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الدولية المقبلة

وحضر المناقسات المستشار محمد مصطفى نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري والمهندس محمد عجيزه عضو مجلس الاداره ورئيس اللجنه الفنيه والمشرف على المنتخب الاول للتايكوندو والدكتور حسن كمال عضو مجلس الاداره والمشرف على منتخبات الناشئين والشباب تحت 14 و 17 سنه والدكتور حاتم كمال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير النشاط الرياضي .