ميسي يصنع تاريخاً لأميركا!

الرياص - اسماء السيد - ميامي (الولايات المتحدة): بعد أن تلاعب ليونيل ميسي بـ"المزاج الكروي" في أوروبا على مدار ما يقرب من 20 عاماً، وتحديداً من عام 2004 حتى 2023، وصنع سقفاً جديداً للمتعة الكروية، ها هو يصنع تاريخاً كروياً لأميركا وبطولة الدوري هناك في غضون عدة أشهر، حيث يتجاوز وجوده في الدوري الأميركي تسجيل الأهداف وصناعتها، بل إنه عامل الجذب الإعلامي والجماهيري الأول لدوري كرة قدم لم يكن موضع اهتمام العالم قبل احتراف ميسي به.

فقد عاش ليونيل ميسي ليلة قياسية أخرى مع إنتر ميامي، إذ أحرز النجم الأرجنتيني هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة ليقود فريقه إلى سحق نيويورك ريد بولز 6-2 الأحد ضمن الدوري الأمريكي.

3 أرقام قياسية في ليلة واحدة

وحقق ميسي ثلاثة أرقام قياسية في الدوري الأمريكي، الأول هو المساهمة في ستة أهداف، والثاني صناعة خمسة أهداف في لقاء واحد، أما الثالث فهو أن الأهداف الخمسة التي صنعها جاءت في شوط واحد.

ونجح ميسي الفائز بجائزة لاعب الشهر في أبريل الماضي، في التسجيل وصناعة الأهداف في ست مباريات متتالية مع إنتر ميامي.

وسجل المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الشريك السابق لميسي في خط هجوم برشلونة، ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك نيويورك ريد بولز وأضاف ماتياس روخاس هدفين لإنتر ميامي.

ويقتسم ميسي وسواريز صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف لكل منهما، ليمنحا إنتر ميامي صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي برصيد 24 نقطة.

23 هدفاً في 25 مباراة

يذكر أن ميسي ينافس على لقب الهداف التاريخي للدوري الأميركي على الرغم من أنه انتقل إلى هناك قبل عدة أشهر فقط، وتحديداً الموسم الماضي، ولكنه سجل 23 هدفاً في 25 مباراة بمختلف البطولات مع الفريق الأميركي، والأهم من ذلك قدرته على جذب الجماهير والمشاهير معاً للمدرجات، وتحريك وسائل الإعلام الأميركية والعالمية صوب كرة القدم في الولايات المتحدة، والتي لا تشكل بها كرة القدم (التي نعرفها) أولوية مقارنة بالعديد من اللعبات الأخرى، وعلى رأسها كرة السلة، والبيسبول وغيرها.