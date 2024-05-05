الامارات | الشارقة والبطائح يدشنان غدا "تمهيدي" كأس السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق البطائح الساعة السابعة والربع مساء يوم غد ضيفاً على الشارقة، في ذهاب الدور التمهيدي من كأس الإمارات، مسك ختام موسم السلة. وأفرزت قرعة المسابقة التي جرت الأسبوع الماضي عن وضع الشارقة والبطائح في الدور التمهيدي الذي يقام من مواجهتي ذهاب وإياب، ويتحدد خلاله هوية الفريق المكمل للدور ربع النهائي، خصوصاً أن الفائز من التمهيدي سيتأهل للقاء الظفرة.

وتمثل مواجهة البطائح والشارقة حواراً مفتوحاً، لتقارب مستوى الفريقين خلال المواجهات الأربعة التي جمعتهما في دوري الموسم الحالي، فعلى الرغم من أفضلية "الملك" بالفوز في مواجهتي ذهاب وإياب الدور التمهيدي للدوري بواقع (80-72) و(78-74)، إلا أن البطائح استطاع في الدور النهائي حسم الميدالية البرونزية للبطولة ذاتها (الدوري)، باللجوء إلى فارق الأهداف، بعدما سجلت مباراة الذهاب فوز "الملك" بفارق أربعة نقاط بواقع (100-96)، ونجاح "الراقي" في رد اعتباره في الإياب، بالفوز بفارق خمسة نقاط وبنتيجة (80-75) التي كانت كفيلة له لحسم المركز الثالث.