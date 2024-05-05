ماراثون بالدراجات لتصوير تراث الإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق غدا الإثنين شعلة ماراثون الدرجات الهوائية فى التاسعة صباحًا، من امام بوابة الماراثون التاريخية لإستاد الإسكندرية الرياضي ضمن مبادرة "شوف بنفسك".وهى جولة درجات وتصوير فى اقدم شوارع التاريخ لاظهار جماليات اعظم شوارع العالم بعد تطويرة مؤخرا بعروس البحر المتوسط .

تبدا الجولة بأحياء انطلاق شعلة المارثون من ( بوابة المارثون التاريخية ) فى استاد الاسكندرية التاريخى ثم تتجة الى سور الاسكندرية القديم ( حدائق الشلالات ) لتبدا من اول شارع فؤاد لتمر اولا بمتحف الاسكندرية القومى ثم الاستمتاع بمبانى شارع فؤاد القديمة للوصول الى مدخل حى كوم الدكة التاريخى .. ثم ساحة المتحف اليونانى الرومانى واولى الانجازات العظيمة فى التطوير .. لتتحرك الجولة بعد ذلك الى ممشى النبى دانيال .. وصولا الى ميدان محطة مصر ، ثم الانتهاء داخل ستاد الاسكندرية مرة اخرى .

ويخختم الماراثون بتكريم المشاركين داخل الاستاد ومع انتهاء الجولة سوف يتم استقبال ثلاث اعمال فوتوغرافية من كل مشارك ( نتاج الجولة ) ليتم اختيار ثلاث فائزين بالمراكز الاول وتكريمهم ضمن فعاليات مهرجان حصاد السنوى.