بالأسماء.. مفاجآت في قائمة منتخب مصر المبدئية لمبارتي بوركينا فاسو وغينيا

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول على القائمة المبدئية لمعسكر يونيو القادم؛ استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم.

واستقر حسام حسن على ضم 32 لاعبًا في القائمة المبدئية لمنتخب مصر والتي تشهد تواجد وجوه جديدة كنبيل عماد دونجا وناصر ماهر وسام مرسي، كما تشهد تواجد أربعة حراس مرمى وهم محمد الشناوي بعد عودته من الإصابة ومصطفى شوبير وأحمد الشناوي ومحمد عواد.

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وجاءت القائمة المبدئية لمنتخب مصر كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد عواد – أحمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة – أحمد حجازي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – عمر جابر – محمد عبد المنعم – أحمد رمضان بيكهام – أسامة جلال – أحمد فتوح – محمد حمدي.

الوسط: أحمد نبيل كوكا – نبيل عماد دونجا – مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق – ناصر ماهر – سام مرسي – حمدي فتحي – عمر الساعي.

الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – حسين الشحات – مصطفى محمد – محمد شريف – أحمد عاطف – رمضان صبحي – عمر مرموش – أحمد زيزو.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط حصدها من الفوز في مبارتين، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.