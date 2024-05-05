قائد الأهلي السابق: رمضان يتمنى العودة.. ولهذا حُرم السعيد من الاعتزال في النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح حسام عاشور لاعب الأهلي وقائد الفريق السابق، أن رمضان صبحي يتمنى العودة إلى صفوف الفريق، قائلًا أن عبد الله السعيد لم يتمكن من العودة والاعتزال في النادي بسبب الأزمة التي حدثت في وقت سابق.

قال حسام عاشور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "بالتأكيد رمضان صبحي نفسه يرجع الأهلي، والفريق في احتياج له، لكن الأمر صعب".

أضاف: "حزنت جدا كأهلاوي لرحيل رمضان صبحي، وانضمامه لبيراميدز ولكن كل لاعب وله تطلعاته".

وأتم تصريحاته: "استبعدت انضمام عبد الله السعيد للزمالك، ولولا أزمته مع الأهلي التي أدت لرحيله، كان سيستمر مع الفريق حتى اعتزاله لأني أعرفه جيدا".

وكان نادي الزمالك تعاقد مع عبدالله السعيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي بيراميدز، بعقد لمدة موسم ونصف.

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