6 مشاهد من تتويج سيدات الزمالك ببطولة إفريقيا للطائرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الهادي:

صنع فريق الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، تاريخًا جديدًا بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي، بفوزه على الغريم التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2، ليضمن مشاركته في كأس العالم للأندية.

وحوّلت سيدات الزمالك تأخرها في النتيجة من 2-1، إلى 3-2، بعد أن قدّمن شوطًا رابعًا قتاليًا وحوّلن تأخرهن من 19-14، إلى الفوز بنتيجة 25-21، ثم حسمن الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 15-13، ليتوّجن باللقب القاري.

وكانت سيدات طائرة الأهلي قد فازت على الأنابيب الكيني في نصف نهائي البطولة الإفريقية بنتيجة 3/1، بينما تأهلت سيدات الزمالك على حساب البنك التجاري الكيني بنتيجة 3/1 في نصف النهائي الآخر.

وفيما يلي نستعرض 6 مشاهد من تتويج سيدات الزمالك ببطولة إفريقيا للطائرة

1- ثاني بطولة في تاريخ السيدات

حفاظت سيدات الزمالك على لقبهن للعام الثاني على التوالي، في المشاركة الثانية لها تاريخيا، بعد أن توجن باللقب العام الماضي على حساب الأنابيب الكيني.

وبذلك عادلت طائرة الزمالك إنجاز الأفريقي التونسي الذي حقق البطولة من قبل مرتين متتاليين في أول مشاركتين له بالبطولة.

2- رقم تاريخي غير مسبوق

شاركت سيدات طائرة الزمالك في بطولة أفريقيا مرتين سابقتين وتوجّن باللقب في المشاركتين، ليكون أول فريق مصري يحقق ذلك الإنجاز.

3- صالة الأمير عبد الله تبتسم للزمالك من جديد

يعد إقامة بطولة في صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة فأل حسن على فريق سيدات الطائرة وعلى فرق صالات الزمالك بشكل عام، ففي حال إقامة البطولة في أي دولة أخر كان من الوارد عدم مشاركة فريق الزمالك في البطولة.

وسبق وأن توج فريق الزمالك للكرة الطائرة (رجال) ببطولة أفريقيا عام 2009 على حساب الأهلي أيضّا في صالة الأمير عبد الله الفيصل، وكذلك كأس الكؤوس الإفريقية للأندية لكرة اليد (رجال) الموسم الماضي.

4- اعتزال ياسمين نوح

أعلنت ياسمين نوح، كابتن فريق الطائرة بنادي الزمالك، الاعتزال عقب التتويج بلقب البطولة الأفريقية، وأهدت الفوز بالبطولة لجماهير القلعة البيضاء، التي دعمت وساندت الفريق خلال الفترة الماضية.

ويأتي اعتزال ياسمين نوح أدم، بعد رحلة دامت لأكثر من 28 عامًا داخل جدران القلعة البيضاء.

5- غياب خالد مرتجي عن منصة التتويج

غاب خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، عن مراسم تتويج فريق طائرة الزمالك ببطولة إفريقيا للسيدات، حيث شنّت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شرسًا على مرتجي بسبب تصرفه.

6- أول بطولة لمجلس الزمالك الجديد

يُعد لقب بطولة إفريقيا للأندية الذي توّجت به سيدات فريق طائرة الزمالك هو اللقب الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، منذ انتخابه في يوم 21 أكتوبر من العام الماضي.

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