أسطورة ليفربول يدعم كلوب في أزمته أمام محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - علق جون ألدريدج، أسطورة ليفربول، على أزمة محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك بعدما دخل الثنائي في مشادة كلامية خلال مواجهة وست هام يونايتد.

وكان كلوب قد قرر استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي للمواجهات المقبلة، بعد اعتراضه على جلوسه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة وست هام يونايتد.

وكتب جون ألدريدج، مقالًا عن أزمة صلاح وكلوب، من خلال صحيفة "Sunday World" البريطانية، حيث جاء فيه: "بالتأكيد، سنرى ما سيحدث في مباراة توتنهام، وهل ما قاله كلوب صحيحًا وأن الخلاف قد انتهى أم لا".

وأضاف: "أظن أن كلوب كان لديه كل الحق في استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي بالمباراة، نظرًا لمستواه المنخفض في الجولات السابقة".

وتابع: "مستوى محمد صلاح كان رائعًا خلال السنوات الماضية، كما أنه وضع معايير عالية جدًا ولكنه أضاع الكثير من الفرص في المباريات السابقة وهو أمر مثير للقلق".

الجدير بالذكر أن ليفربول سيلعب مواجهة قوية أمام نظيره توتنهام، والتي ستنطلق في تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، والتي يشهدها ملعب "أنفيلد".