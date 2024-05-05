سام مرسي يحقق إنجاز تاريخي بعد صعوده إلى البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - نجح سام مرسي في قيادة فريقه إيبسويتش تاون في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 22 عاما ذلك بعدما انتصر على هدرسفيلد تاون بهدفين نظيفين في الجولة السادسة والأربعين من دوري الدرجة الأولى.

بات سام مرسي أول لاعب مصري يتأهل إلى الدوري الإنجليزي، وهو يحمل شارة القيادة ليكرر إنجاز الصعود إلى البريميرليج بالنسبة للاعبين المصريين لكن تلك المرة بشكل مختلف، وهو يحمل الشارة.

يعتبر أحمد المحمدي أكثر لاعب مصري تأهل مع فريقه إلى الدوري الإنجليزي 3 مرات مع هال سيتي وأستون فيلا، ومعه حينها خلال فترة هال سيتي في موسم 2012-2013، محمد ناجي جدو وأحمد فتحي على سبيل الإعارة ولم يتم تجديدها عند صعودهم إلى دوري الأضواء.

كان آخر من صعد مع فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، أحمد حجازي مع فريق وست بروميتش ألبيون في موسم 2019-2020 قبل أن يرحل إلى صفوف اتحاد جدة.

وتصل القيمة التسويقية لـ سام مرسي لاعب إيبسويتش تاون إلى 900 ألف يورو، ويسود الغموض على مستقبل اللاعب الدولي المصري حيث ينتهي عقده مع فريقه في الصيف المقبل، وأكد وكيله أنهم ينتظرون عرض النادي بشأن التجديد وتحديد موقفه.

خاض سام مرسي 42 مباراة مع إيبسويتش تاون في جميع المسابقات، وسجل هدفين وصنع 7 آخرين، هذا الموسم، وكان الدولي المصري انتقل إلى ميدلزبرة مقابل مليون ونصف مليون يورو قبل أن يتأهل معهم إلى دوري الدرجة الأولى.

وخاض سام مرسي مع منتخب مصر 9 مباريات، وتواجد في قائمة المنتخب في مونديال روسيا 2018، وشارك في مباراة أوروجواي فقط التي انتهت بخسارة الفراعنة بهدف نظيف.