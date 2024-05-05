ليفربول يُراقب موهبة الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى ليفربول الإنجليزي اهتمامًا كبيرًا بأحد لاعبي الدوري الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل عددًا من اللاعبين عن قلعة الريدز.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع اللاعب ألبرتو موليرو، لاعب وسط لاس بالماس الإسباني، حيث تم تشبيهه باللاعب بيدري جونزاليس نجم برشلونة الحالي.

وأبدت عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة اهتمامًا واضحًا بضم صاحب الـ 20 عامًا، حيث يبحث ريال بيتيس وميلان وإنتر التعاقد مع اللاعب، خاصة وأن قيمة الصفقة تعد في المتناول، حيث يرغب مجلس إدارة بالماس في الحصول على 25 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب.

وكان برشلونة قد اهتم بموليرو طيلة السنوات الماضية، لكن الفريق الكتالوني فشل في تأمين التعاقد معه عام 2022.

ويعد مولير أحد أفضل مواهب كرة القدم الإسبانية خلال الفترة الحاليو، فقد نجح في تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف أخرى في الليجا، مما جعله يساهم في ضمان فريقه في الدوري الإسباني للموسم المقبل.