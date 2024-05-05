كولر يصدم مهاجم الاهلي المهاجر

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، صدمة قوية لمهاجم القلعة الحمراء المهاجر، بشأن إمكانية عودته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الإعلامي محمد الليثي، أن كولر رفض عودة محمد شريف، مهاجم الاهلي السابق والمحترف في صفوف الخليج السعودي الحالي.

وأكد الليثي في تصريحات عبر برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7، أن محمد شريف أبدى رغبته في العودة إلى صفوف الاهلي، خلال الفترة المقبلة.

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وأشار الليثي إلى أن الاهلي تلقى اتصالات لإبلاغه برغبة اللاعب، وتم طرح الأمر على كولر إلا أنه رفض ذلك، حيث أكد عدم حاجته لجهوده، في ظل أنه هو من طلب الاستغناء عنه في الصيف الماضي لأسباب فنية.

وأكد أن كولر رفض تجديد عقد محمد شريف في نهاية الموسم الماضي، ليرحل على سبيل الإعارة، إلا أنه تمسك برحيله بشكل نهائي، لذا سيكون من المستحيل عودة المهاجم إلى صفوف القلعة الحمراء.

يأتي ذلك رغم طلب مدرب الاهلي تدعيم هجوم الفريق بعد الاتفاق على رحيل الفرنسي أنتوني موديست في نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن محمد شريف، كان قد انتقل إلى صفوف الخليج السعودي خلال فترة الانتقالات الصيف الماضي، بعقد لمدة موسمين مقابل مليون و600 ألف دولار، بالإضافة إلى حصول الاهلي على 15% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

كما أن عقد اللاعب يحتوي على بند يمنح الاهلي الأولوية في التعاقد مع محمد شريف، حال عودته إلى الدوري المصري الممتاز.