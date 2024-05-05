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التشكيل الرسمي لقمة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.. موقف محمد صلاح

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أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام، توتنام في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عاد الدولي المصري محمد صلاح، لقيادة فريقه ليفربول من جديد والظهور في التشكيل الأساسي أمام توتنهام، في البريميرليج.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – أندي روبرتسون

الوسط: واتارو إندو – هارفي إليوت – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

 

 

توتنهام:

حارس المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو – كريستيان روميرو – ريكي فان دي فين – إيمرسون رويال

في الوسط: رودريجو بينتاكور – إيف بيسوما – بابي سار

الهجوم: كولوسفيسكي – سون هيونج مين – برنان جونسون

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة.

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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