«عايزين يخلصوا عليا».. عمرو وردة يتحدث عن فسخ تعاقده مع ناديه اليوناني

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث عمرو وردة، لاعب منتخب مصر السابق، عن تفاصيل فسخ تعاقده مع نادي بانسيرايكوس اليوناني، مؤكدا أنه كان لفترة محددة لمساعدة النادي حتى 30 أبريل.

وقال وردة، في تصريحات لقناة "dmc"، إن "هناك في مصر من يريد أن يخلص عليا، عقدي مع النادي اليوناني انتهى بشكل جيد، والنادي وجه لي بيان شكر بعد مساعدته في البقاء، وإحراز 5 أهداف وصنع 4 أهداف، ولكني لم أرحل بأزمة كما يردد البعض".

وأضاف لاعب منتخب مصر السابق: "لا أحب الحديث في الإعلام واستعدت مستواي من جديد خلال الأشهر الماضية وحصلت على أفضل لاعب في الشهر مرتين وهدفي الآن هو العودة لمنتخب مصر من جديد".

وتابع: "لم أتعاقد مع نادي في إيران أو قبرص وهل الفيفا ستسمح لي باللعب في خمسة أندية في موسم؟ في نادي فاركو دعموني واحترموني ولكني لم استطيع التأقلم مع الأجواء في الكرة المصرية".

وأكمل وردة: "تزوجت منذ شهور من أجل الاستقرار والهدوء، وأن يكون كل تركيزي في الملعب، وزوجتي جزائرية".

واختتم عمرو وردة تصريحاته قائلا : "لا أريد أن يزعل مني أي شخص والعودة للأهلي أو أي نادي في مصر ليس في حساباتي حاليا، وتركيزي حاليا في الاستقرار على وجهتي الجديدة، وأيضا في العودة لمنتخب مصر".