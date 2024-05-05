محمد صلاح يفتتح التسجيل لـ ليفربول أمام توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل التقدم لفريقه ليفربول أمام نظيره توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

جاء "مو" في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول من المباراة، والتي يشهدها ملعب "أنفيلد".

وكان محمد صلاح قد دخل في مشادة كلامية عنيفة مع مدربه الألماني يورجن كلوب، بعد حالة الغضب التي امتلكت اللاعب بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء خلال هذه المواجهة.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان ديك، روبرتسون.

الوسط: إندو، إليوت، ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح، دياز، جاكبو.

يذكر أن ليفربول ابتعد عن المنافسة على لقب البريميرليج خلال الموسم الحالي، حيث أتي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة قبل بداية المباراة، برصيد 75 نقطة.

بينما جاء توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 60 نقطة، حيث تلقى هزيمته الثالثة على التوالي أمام تشيلسي.