تشكيل توتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام عن تشكيل السبيرز أمام ليفربول والتي تجمع بينهما بعد قليل في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب أنفيلد في الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويقود هجوم توتنهام الكوري سون هيونج مين ويجاوره كولوفسكي وجونسون.



تشكيل توتنهام لمباراة ليفربول:

في حراسة المرمى: فيكاريو.

في خط الدفاع: بورو – روميرو – فان دي فين – رويال.

في خط الوسط: بينتانكور – بيسوما- سار

في خط الهجوم: كولوسفسكي – جونسون – سون.

مقاعد بدلاء توتنهام: أوستن – دراجوسين – سكيب – هويبيرج – لو سيلسو – ماديسون – براين – مور – ريتشارليسون..

