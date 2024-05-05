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جوميز يفاجأ سموحه بتشكيل جديد للزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
و يضم التشكيل كلاً من :

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي  – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر .

خط الهجوم : ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و أحمد رفاعي  وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله "" وأحمد مصطفى "زيزو"  وناصر منسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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