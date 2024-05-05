نجم تشيلسي يتفوق على محمد صلاح برقم مميز

قاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، فريقه تشيلسي لاكتساح وست هام يونايتد 5-1، اليوم الأحد، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع المهاجم السنغالي، على ثنائية لفريقه تشيلسي في الدقيقتين 48 و80.

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وبحسب شبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن نيكولاس جاكسون (13) سجل الآن أهدافًا بدون ركلات جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أكثر من محمد صلاح وكاي هافيرتز وكول بالمر.

وانضم نيكولاس جاكسون، البالغ من العمر الـ22 عاما إلى نادي تشيلسي، الصيف الماضي، قادما من فياريال مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

وبهذا رفع الدولي السنغالي رصيده من الأهداف مع نادي تشيلسي، إلى الهدف رقم 13، في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ورفع رصيد تشيلسي إلى 54 نقطة محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد وست هام عند 49 نقطة محتلًا المركز التاسع.