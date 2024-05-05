محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا لـ ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

سجل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هدفًا عالميًا في مرمى توتنهام، في المباراة الجارية حاليًا، بالجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره توتنهام، في المباراة الجارية حاليًا على ملعب “آنفيلد”، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل محمد صلاح، الهدف الأول لنادي ليفربول، عند الدقيقة 16 من ضربة رأس سكنت شباك حارس توتنهام.

ووصل صلاح إلى هدفه رقم 25 مع فريق ليفربول، هذا الموسم في جميع المسابقات.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – أندي روبرتسون

في الوسط: واتارو إندو – هارفي إليوت – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز