رباعي الاهلي يربك حسابات كولر قبل مباراة الترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

يربك رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي حسابات مارسيل كولر المدير الفني قبل مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلى نظيره الترجى التونسى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد رادس فى العاشرة مساء يوم السبت 18 مايو الجاري.

فيما ستقام مباراة الإياب بين المارد الأحمر والفريق التونسي في الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو باستاد القاهرة الدولى.

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وتضرب الإصابات فريق الاهلي قبل مباراة الترجي التونسي في النهائي الأفريقي، وهم أحمد عبد القادر الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتأكد غياب عبد القادر لفترة من أسبوعين لمدة 3 أسابيع للتأهيل والعودة من جديد إلى الملاعب قبل المشاركة في المباريات.

كما تعرض عمرو السولية لاعب خط وسط الاهلي للإصابة بإجهاد عضلي قبل مباراة الجونة في الدوري المصري أمس.

كما تحوم الشكوك حول الحارس محمد الشناوي قائد الفريق الذي يعاني من شد بسيط في السمانة بعد تعافيه من جراحة خلع الكتف.

ويعاني حمزة علاء الحارس الصاعد من شد في العضلة الضامة و التهاب في عضلات البطن.