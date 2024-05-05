قبل مواجهة الاهلي.. الترجي يسقط أمام الملعب التونسي في الدوري

سقط الفريق الكروي الأول بنادي الترجي، أمام نظيره الملعب بهدفين دون رد، في مسابقة الدوري التونسي التي جمعتهما عصر اليوم الأحد.

وخسر فريق الترجي من نظيره الملعب بهدفين نظيفين، على أرضية ملعب «هادي النير» معقل الأخير في لقاء الديربي ، ضمن مباريات دورة التتويج بلقب الدوري التونسي.

وسجل هدفي الملعب التونسي في شباك الترجي، يوسف عومارو، في تسجيل هدفًا في الدقيقة 80، ومروان صحراوي، الهدف الثاني في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

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وشهدت مباراة الفريق التونسي اليوم أمام الملعب غياب الثنائي غياب حسام تقا، لاعب الوسط، ومحمد أمين بن حميدة، الظهير الأيسر بعد إصابته عضلية.

ويستعد فريق الترجي لخوض مباراتين قبل مواجهة الاهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بملاقاة محيط قرقنة في لقاء الدور 32 في كأس تونس، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

كما سيلاقي الترجي فريق النجم في لقاء قمة في الدوري وذلك يوم الأحد المقبل.

وسيلاقي فريق الاهلى نظيره الترجى التونسى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد رادس فى العاشرة مساء يوم السبت 18 مايو الجاري.

فيما ستقام مباراة الإياب بين المارد الأحمر والفريق التونسي في الثامنة مساء السبت الموافق 25 مايو باستاد القاهرة الدولى.