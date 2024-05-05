برشلونة يخطط لضم مهاجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع مهاجم ليفربول، لتدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم يحقق فريق برشلونة أي ألقاب هذا الموسم، بعد حسم ريال مدريد التتويج بالدوري الإسباني.

وسيستمر تشافي في تدريب برشلونة، بعد أن كان قد أعلن إنه سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

ووفقًا لـ صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة ينوي تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم بعد الفشل في تحقيق أي بطولة هذا الموسم.

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وتابعت الصحيفة أن برشلونة يخطط للتعاقد مع داروين نونيز مهاجم فريق ليفربول.

وواصلت أن فكرة التعاقد مع نونيز جاءت لـ برشلونة في حال قرر البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرحيل.

وأوضحت أن راتب نونيز سيتناسب مع سقف رواتب برشلونة في الموسم الجديد، حيث سيكون تقريبًا ربع الراتب الذي سيحصل عليه ليفاندوفسكي الموسم المقبل.

واختتمت الصحيفة أن إذا لم يتم بيع محمد صلاح في الصيف للدوري السعودي والاستفادة من الأموال، سيستمع إلى عرض برشلونة لرحيل نونيز.