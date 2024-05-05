"صدمة عبدالقادر وقرار الشناوي".. تأكد غياب لاعب الأهلي عن نهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات موقف اللاعبين المصابين، في الفريق، قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 18 من الشهر الحالي على ملعب الأخير، بينما تقام مباراة العودة يوم 25 على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق خارج مباراتي النهائي الأفريقي تماماً، بسبب الإصابة.

وأضاف المصدر، أن الثلاثي، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج جاهزين طبيا وبدنيا للمشاركة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والقرار في يد مارسيل كولر.

وأكمل: "محمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس، يتم استبعادهم من المباريات، لأسباب فنية بناء على وجهة نظر مارسيل كولر، بينما عمرو السولية خضع لأشعة سوف تظهر نتيجتها خلال ساعات، وفرص لحاقه بمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري صعبة".

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