بعد الخلاف الأخير.. صلاح يعود لتشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وأعلن المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام.

وشهد تشكيل ليفربول عودة صلاح أساسيا، بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة وست هام الماضية.

وقبل مشاركته كبديل في لقاء وست هام، دخل الجناح المصري في مشادة كلامية مع مدربه يورجن كلوب.

وجاء تشكيل الريدز كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد - فان دايك - روبرتسون - كونساه.

خط الوسط: إيندو - ماك اليستر - إيليوت.

خط الهجوم: جاكوب - دياز - محمد صلاح.

ويحتل الريدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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