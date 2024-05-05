8 تغييرات.. تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الزمالك نظيره سموحة اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء.

وأعلن المدير الفني البرتغالي، جوزيه جوميز، تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سموحة.

وشهد تشكيل الزمالك 8 تغييرات عن المباراة الماضية أمام البنك الأهلي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – محمد شحاتة.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – سيف جعفر.

خط الهجوم: ناصر ماهر – سيف الجزيري – ترافيس موتيابا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وأحمد رفاعي وعمر جابر وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا وأحمد حمدي وسيد عبد الله وأحمد مصطفى زيزو وناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما احتل سموحة المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

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