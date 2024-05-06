مدرب سموحة: توقعت ما فعله الزمالك.. واعتمدنا على الهجمات المرتدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تحدث المدير الفني لسموحة، أحمد سامي، عن الفوز على الزمالك بهدف نظيف في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
وقال أحمد سامي عبر قناة "أون تايم سبورتس": "توقعت أن يجري الزمالك مداورة بين اللاعبين أمام سموحة بسبب ضغط المباريات لديه".
وأضاف: "أصريت على اللعب بطريقتي، وأردت استغلال المساحات الواسعة خلف دفاع الزمالك، واعتمدنا على الهجمات المرتدة، ودافعنا بشكل جيد".
وواصل: "قلت للاعبين إننا لن نجري أي تغييرات في أسلوب اللعب حتى حال إشراك الزمالك للاعبيه الأساسيين في الشوط الثاني".
وأكد: "واجهنا فريقا كبيرا اليوم، وسجلنا هدف تسبب في دفعهم إلى لعب الكرات الطويلة، لذا وجدنا المساحات خلف دفاع الزمالك، ونجحنا في استغلالها".
واختتم: "حسام حسن نفذ التعليمات المطلوبة ضد الزمالك، وأبارك لجميع اللاعبين على الفوز الثالث على التوالي".
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