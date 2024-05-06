"لم يرد علينا".. الخليج 365 يكشف تحركات اتحاد الكرة لإنهاء أزمة البرتغالي فيتوريا بشكل ودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وجود مفاوضات من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، مع البرتغالي روي فيتوريا المدير السابق للمنتخب الوطني، لإنهاء أزمة المستحقات الخاصة بالمدرب بشكل ودي.

وقال مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "قمنا بإرسال إيميل المحامي الخاص بروي فيتوريا، نطلب منه الموافقة على الحصول على الشرط الجزائي دفعة واحدة، وباقي المستحقات الخاصة بالمدرب، ولكنه لم يرد علينا حتى الآن".

وأضاف: "محامي المدرب كان طالب اتحاد الكرة، في الإيميل السابق أنه يريد باقي مستحقات موكله مع منتخب مصر حتى نهاية الموسم، لأن الاتحاد لم يلتزم، بتوقيع فسخ العقد بالتراضي، فبذلك أصبح الفسخ تعسفياً".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قام بإقالة البرتغالي روي فيتوريا من القيادة الفنية للمنتخب، عقب توديع بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار من دور ال 16، بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية، بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح.