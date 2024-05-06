"أتمنى البنا يراجع نفسه".. تعليق قوي من حسام حسن بعد طرده في مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق مهاجم نادي سموحة، حسام حسن، على واقعة طرده في مباراة الزمالك من قبل الحكم محمود البنا.

ونشر حسام حسن عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة إنستجرام: "أتمنى كابتن محمود البنا يراجع نفسه، وبعدين همثل ليه في لعبة مصر كلها شايفة عكس اللي حضرتك شايفه".

وأضاف: "مبروك لنادي سموحة والجهاز الفني والإداري واللاعيبة الرجالة أوي، وإن شاء الله نستمر ونرجع النادي لمكانه الطبيعي".

الجدير بالذكر، فاز سموحة على الزمالك بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

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