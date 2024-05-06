الأهلي يتربص بالهلال في الجوهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الأهلي نظيره الهلال في القمة المؤجلة من الجولة الـ28 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يدخل أصحاب الأرض هذا اللقاء للبحث عن الانتصار وتوسيع الفارق إلى 7 نقاط عن صاحب المركز الرابع والابتعاد عن المنافسة والانفراد بالمركز الثالث والمحافظة عليه حتى نهاية الموسم، حيث إن ذلك هو الهدف للنادي خلال هذا العام في سعيه للعودة مجددا للمنافسة على بطولات الموسم بعد مواسمه الأخيرة المخيبة للآمال.

كما يسعى الأهلي في العودة لتحقيق الانتصار الغائب أمام الهلال في آخر 5 مواجهات، حيث تفوق فيها الأخير بالفوز 4 مرات مقابل تعادل وحيد كان، آخرها لقاء الدور الأول الذي انتهى هلاليا بـ3 أهداف مقابل هدف.

على الطرف الآخر يبحث الهلال عن مواصلة انتصاراته المتتالية التي وصلت إلى 22 انتصارا متتاليا في الدوري هذا الموسم، ولم يخسر حتى الآن في أي لقاء، ويسعى لحرمان مستضيفه من تذوق طعم الفوز للمباراة السادسة على التوالي خلال مواجهات الفريقين ضمن منافسات الدوري.

يذكر أن كلا الفريقين تمكنا في تحقيق الفوز خلال الجولة الماضية، حيث فاز الأهلي أمام ضمك بـ4 أهداف مقابل هدف بينما انتصر الهلال على التعاون بثلاثية نظيفة.

مكاسب الهلال بعد الفوز على التعاون:

مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية في الدوري التي وصلت إلى 22 انتصارا.

حافظ الهلال على سجله الخالي من الخسائر حتى الآن بعد انقضاء 29 جولة.

مشاركة المهاجم ألكسندر ميتروفيتش بعد العودة من الإصابة وكذلك عودته للتسجيل في اللقاء.

الخروج بشباك نظيفة والوصول للمباراة رقم 15 هذا الموسم، حيث لم يستقبل فيها الفريق أي هدف.

حقق الهلال 13 انتصارا خارج أرضه هذا الموسم من أصل 14 لقاء.

مكاسب الأهلي بعد الفوز على ضمك:

حافظ على مركزه الثالث في سلم الترتيب ورفع رصيده إلى 55 نقطة.

كسر عقدة ضمك وانتصر عليه بعد 6 مواجهات متتالية دون انتصار.

العودة لسكة الانتصارات بعد التعثر في الجولتين السابقتين بالتعادل والخسارة.

استطاع الفريق استغلال الفرص منذ بداية اللقاء وسجل 4 أهداف في الشوط الأول.

وسع الفارق بينه وبين الرابع إلى 4 نقاط خصوصا بعد خسارة التعاون والاتحاد.

قبل المواجهة: