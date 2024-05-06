شكرا لقرائتكم خبر سعد اللذيذ: 4 مليارات القيمة السوقية للدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي المكلف لرابطة دوري المحترفين، والمشرف على برنامج استقطاب اللاعبين سعد اللذيذ، أنه تم تبليغ جميع الأندية السعودية، بالميزانيات قبل فترة الانتقالات، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للدوري اليوم وصلت 4 مليارات ريال.

وقال اللذيذ، خلال المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، أمس، «إن جميع الأندية في الدوري السعودي، لديها علم مسبق بميزانيتها قبل بدء عمليات الاستقطاب.

وعقد المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالرياض، واستضاف كلا من: الرئيس التنفيذي للعلاقات العامة والدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية، عبدالعزيز البقوص والأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.

التفاوض مع اللاعبين

وقال سعد اللذيذ «ليست مهمتنا توجيه لاعب معين لناد محدد، ولكن دورنا إتاحة الفرصة للأندية للتعرف على اللاعبين، و90% من اللاعبين تم التفاوض معهم من قبل الأندية».

وأضاف «راجعنا أكثر من 200 عقد خلال برنامج الاستقطاب، وجلبنا 97 لاعبا للأندية، ودوري روشن يعرض على أكثر من 160 قناة واستقطبنا 10 من أفضل 100 لاعب في العالم».

وتابع «ليس مستغربا أن نجد نجما عالميا يكون من بين أهدافه القدوم للدوري السعودي، وهذا أمر لم يكن يحدث في الصيف العام الماضي».

مراحل الاستقطاب

وواصل «مراحل تنفيذ عملية الاستقطاب تمر بتخصيص الميزانية واستكشاف المواهب العالمية ورسم خارطة الفريق ودعم التفاوض مع اللاعبين المستهدفين والمراجعة القانونية للعقود والرعاية والاهتمام باللاعبين».

وأضاف اللذيذ «نسعى لإنشاء نظام بيانات مركزي يساعد على اتخاذ قرار ناجع عند الرغبة في التعاقد مع أي لاعب مستقبلا».

وحول وجود تفاوت بين دعم الأندية ذكر أن هناك عوامل هي من تتحكم في معايير البرنامج، فعلى سبيل المثال هناك أندية كانت عليها ديون وعولجت وهذا من العوامل التي حددت التوزيع. مبينا أن هناك الكثير من الأندية صرفت في قضايا عقود جل مواردها بالتالي البرنامج ليس الجهة الوحيدة المسؤولة عن جلب النجوم، كما أن هناك أندية كانت جاهزة عندما فعل البرنامج وأخرى لم تكن جاهزة وهذا سبب في التفاوت أيضا.

سرية تامة

وأشار سعد اللذيذ إلى أنهم في البرنامج يعملون بسرية تامة لا يطلع عليها إلا مسؤولو الأندية فقط. لافتا إلى أن الإعلان عن الأرقام قد يضر بالبرنامج.

صحيفة «مكة» سألت عن إمكانية دعم الفرق التي تشارك في الاستحقاقات الآسيوية كاستثناء مستقبلا، وكان الرد بأنه لا يوجد توجه لدعم أي ناد يشارك خارجيا.

أمين عام اتحاد الكرة إبراهيم القاسم وجهت له «مكة» سؤالا حول تقليص القوائم للفرق إلى 25 لاعبا مع ضغط كبير في الروزنامة داخليا وخارجيا بالتالي ستضرر الأندية بالإصابات فأجاب أن ذلك لإتاحة الفرصة للعب دقائق أكثر للاعب المحلي وهذا ما هو معمول به في الدوريات العالمية.