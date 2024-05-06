المدرب غاياردو على رادار بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط مطالبات جماهير الاتحاد بإقالة المدرب غاياردو، بعد موسمه الكارثي مع العميد، أكدت شبكة lanacion الأرجنتينية، أن المدرب الأرجنتيني أحد المرشحين لقيادة الإدارة الفنية لفريق بايرن ميونخ الألماني في الموسم المقبل.

ولا يعد غاياردو، مدرب ريفربليت السابق، هو المرشح الوحيد لقيادة بايرن ميونخ، مع قرب رحيل المدرب توماس توخيل، الذي قاد البايرن إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة ريال مدريد الإسباني، حيث يعد الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني الأسبق للنصر، أيضا مرشحا قويا للعملاق البافاري.

ورغم ارتباطه بعقد مع الاتحاد حتى يونيو 2025، إلا أن نتائج العميد تقلل من حظوظ المدرب الأرجنتيني في البقاء مع العميد خلال الموسم المقبل، حيث خرج الاتحاد من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكأس الملك سلمان للأندية العربية، ونهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليصبح الأمل الوحيد للعميد هو المنافسة على التأهل إلى البطولات الآسيوية في الموسم الجديد.

وتلقى الاتحاد خسارة كبيرة أمام أبها، الذي يصارع للبقاء في دوري روشن السعودي، بنتيجة (1-3)، في مباراة الجولة 30 التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ليتجمد رصيده عند 50 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول المسابقة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن الأهلي، صاحب المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.