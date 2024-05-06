شكرا لقرائتكم خبر منح لاعبي العراق قطع أراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، خلال استقباله وفد المنتخب الأولمبي العراقي في القصر الحكومي، بعد حصد البطاقة الثالثة عن قارة آسيا في منافسات كرة القدم، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بمنح أعضاء المنتخب قطع أراض سكنية، ومكافأة شهرية مستمرة، وفقا لقانون منح الرياضيين والرواد، وكذلك تكريمهم بمبلغ 10 ملايين دينار.

كما وجه بتكريم الرباع علي عمار يسر، الذي تأهل إلى أولمبياد باريس أسوة بلاعبي المنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وحث رئيس الحكومة العراقية الرياضيين في بلاده على تشريف العراق، والمنافسة بقوة على الميداليات في أولمبياد باريس 2024.

وقال السوداني «لا نريد أن نحضر في باريس كرقم، إنما نريد حضورا رياضيا فاعلا يتنافس على الميداليات».

مضيفا «هذا الإنجاز تحقق بفضل جهودكم التي أثبتم خلالها أنكم أهل للمسؤولية، وهو انتصار كبير للعراق وتأكيد للانتصارات التي تتحقق في كل المجالات، وتمكنتم كما تمكنت المنتخبات العراقية من توحيد كل العراقيين، الذين وقفوا لتشجيع المنتخب».

وتابع «لقد حققنا الفوز والتأهل إلى أولمبياد باريس للمرة السادسة، وهو إنجاز كبير يؤكد أن الكرة العراقية عادت وبقوة، لأن اللاعب لا يمثل نفسه، إنما يمثل داخل المستطيل الأخضر العراق بأكمله، وأن دعمنا للقطاع الرياضي ليس منة أو فضلا، والرياضة أصبحت اليوم مصلحة سياسية واجتماعية واقتصادية، وجزءا من كيان الدولة ووجودها».