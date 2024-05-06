كواليس رحيل رضا هيكل عن الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو سبب رحيل رضا هيكل أسطورة الكرة الطائرة بنادي الزمالك عن الفريق في الفترة الماضية.

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وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه"الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": رضا هيكل أسطورة في كرة الطائرة، مثل أحمد الأحمر وشيكابالا وتواصلت مع وأخبرني إنه "زهق خلاص".

وتابع ميدو: " سبب رحيل رضا هيكل عن الزمالك هوعدم استجابة المجلس لملاحظاته في بداية الموسم، كما أنه شعر بالملل".

وأعلن رضا هيكل لاعب طائرة الزمالك فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى لظروف أسرية خاصة به حسبما أكد اللاعب.

وكتب رضا عبر صفحته على فيس بوك:"بناءاً على طلب رحيلي واصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي بناء على رغبتي الخاصة نظراً لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي وتم الاتفاق على عدم لعبي لأي نادي داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك ".

وواصل:"أطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وارث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص".

تابع :"أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية واطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق ".