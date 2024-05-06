نوريس يكسر احتكار فيرستابين ويفوز بجائزة ميامي للفورميلا وان

ياسر رشاد - القاهرة - نجح سائق مكلارين لاندو نوريس في كسر احتكار بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابين لسباقات هذا الموسم في بطولة العالم للفورميلا وان وذلك بعد فوزه بسباق جائزة ميامي الكبرى متفوقا على فيرستابين الذي احتل المركز الثاني يليه شارل ليكليرك سائق فيراري الذي حصل على المركز الثالث .

نجحت استراتيجية لاندو نوريس وفريقه مكلارين في النجاح في الفوز بالسباق بعدما تأخر في دخول توقفه خلال السباق وكان يحتل صدارة السباق لتغيير الإطارات وساعده الحظ بدخول سيارة الطواريء لمحافظة على صدارته بدلا من ماكس فيرستابين الذي ظل متصدرا السباق من بدايته وحتى دخول سيارة الطوارىء التي دخلت بسبب حادث بين سائق هاس ماجنسون و سارجنت سائق ويليامز الذي تضررت سيارته في الحادث وخرج من السباق .

السباق ايضا شهد حادث بين سائق فيراري الأسباني كارلوس ساينز و سائق مكلارين كارلوس بياستري الذي اضطر إلى دخول المرأب لتغيير مقدمة السيارة مما أدى الى تراجعه من المركز الخامس إلى المركز الأخير وان حقق المركز السابع عشر في نهاية السباق.

فوز لاندو نوريس بجائزة ميامي الكبرى منح فريق مكلارين أولى نقاطه على حلبة ميامي بعدما فشل على مدار الموسمين السابقين اللذين بدأت فيهما حلبة ميامي في المشاركة في بطولة العالم للفورميلا وان في الحصول على اي نقاط كما بات لاندو نوريس هو ثاني سائق يفوز على حلبة ميامي بعدما فاز ماكس فيرستابين بجائزة ميامي في العامين السابقين .