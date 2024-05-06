موقف محمد صلاح يحسم انتقال عمر مرموش لـ ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات بشأن الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وحقيقة انتقاله إلى ليفربول.

وكانت قد أشارت صحيفة بيلد الألمانية أمس الأحد، أن هناك صراع بين ليفربول وتوتنهام من أجل ضم النجم المصري.

وينتهي عقد عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في صيف 2027، وكان انضم للفريق الألماني مطلع الموسم الحالي.

ووفقًا لـ موقع «TEAMTALK» الإنجليزي، أكد أن هناك اهتمام من نادي ليفربول لضم المصري عمر مرموش.

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وتابع أن نادي ليفربول قد يتمم التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، وفي انتظار موقف محمد صلاح، أسطورة الفريق، ومعرفة إذا كان سيبقى أم حال سيرحل إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وتمكن فريق ليفربول اليوم من الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.