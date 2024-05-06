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موقف محمد صلاح يحسم انتقال عمر مرموش لـ ليفربول

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عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت

عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تطورات بشأن الدولي المصري عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وحقيقة انتقاله إلى .

وكانت قد أشارت صحيفة بيلد الألمانية أمس الأحد، أن هناك صراع بين ليفربول وتوتنهام من أجل ضم النجم المصري.

وينتهي عقد عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في صيف 2027، وكان انضم للفريق الألماني مطلع الموسم الحالي.

ووفقًا لـ موقع «TEAMTALK» الإنجليزي، أكد أن هناك اهتمام من نادي ليفربول لضم المصري عمر مرموش.

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وتابع أن نادي ليفربول قد يتمم التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، وفي انتظار موقف محمد صلاح، أسطورة الفريق، ومعرفة إذا كان سيبقى أم حال سيرحل إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وتمكن فريق ليفربول اليوم من الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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