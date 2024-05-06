هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام سموحة؟.. خبير تحكيمي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حلل الخبير التحكيمي، ياسر عبد الرؤوف، الحالة الجدلية لركلة جزاء الزمالك أمام سموحة التي احتسبها محمود البنا وتم إلغاؤها بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وقال عبد الرؤوف عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الاحتكاك بين أحمد حمدي ومدافع سموحة تم بعد إبعاد الأخير للكرة، وبالتالي لا يوجد أي مخالفة، وإلغاء البنا لركلة الجزاء صحيح".

الجدير بالذكر، فاز سموحة على الزمالك بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

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