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رسمياً.. ليفربول يلحق بالسيتي وآرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

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ياسر رشاد - القاهرة - لحق ، بثنائي البريميرليج، مانشستر سيتي وآرسنال، في خوض منافسات لموسم 2024/2025، وذلك بعد خسارة توتنهام، مبارتيه الماضيتين.

وحقق فريق فوزًا هامًا أمام نظيره توتنهام في مباراة مؤجلة من الجولة 26 بالدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين، ثم فاز ليفربول أمس الأحد على توتنهام برباعية.

رسمياً.. ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025

وبهذا الفوز، ابتعد توتنهام كثيرًا عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليضمن ليفربول الذهاب إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 78 نقطة، مع تبقي جولتين له فقط.

وعلى الجانب الآخر، فإن توتنهام يحتل المركز الخامس برصيد 60 نقطة، مع تبقي 3 مباريات كاملة له، مما يعني استحالة وصوله إلى رصيد ليفربول، نظرًا لاتساع الفارق بينهما إلى 18 نقطة كاملة.

ولا سبيل أمام توتنهام سوى محاولة إقصاء أستون فيلا من مركزه الرابع خلال الوقت الحالي، لضمان التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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